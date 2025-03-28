الدعاء للأهل والأقارب المتوفين في اليوم الـ 28 من شهر رمضان

ونحن في نهاية العشر المباركات العشر الأواخر من رمضان، عشر النفحات والرحمات، والتي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وفي الليلة الـ28 من العشر الأواخر نستعرض معكم الدعاء للأهل والأقارب المتوفين في اليوم الـ28 من رمضان 2025 (العشر الأواخر)

فضل العشر الأواخر من رمضان

كان نبينا الكريم ( صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أي اجتهد غاية الاجتهاد في العبادة، تقول السيدة عائشة ( رضي الله عنها ): "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ" ( متفق عليه )، وحثنا ( صلى الله عليه وسلم) على تحري ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، يقول ( عليه الصلاة والسلام): "تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" ( متفق عليه ).



وفي هذه العشر يكون

ا- الاجتهاد في العبادة.

٢- تحقيق سنة الاعتكاف.

٣- الحرص على صلاتي القيام والتهجد.

٤- تحري ليلة القدر.

٥- إخراج أو الشروع في إخراج زكاة الفطر لمن لم يكن قد أخرجها فيما مضى من الشهر الكريم شهر الجود والكرم.

٦- مواصلة الإطعام وأعمال الخير، فإذا كان بعض الناس ينشطون في عمل الخير ولا سيما تجاه الفقراء والمساكين مع بداية الشهر الكريم، ثم تنفد طاقتهم أو تثبط همتهم في أواخره، ظنًا منهم أن ما قدموه للفقير قد أغناه.

الدعاء للأب المتوفي

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة، اللهم اعف عنه اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنه وعن أموات المسلمين يا ذو الجلال والإكرام.

•اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة يا عظيم، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.

• اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، يا رب أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية.

•اللهم اجعله من الغارسين من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته. اللھم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقٍ إلا وجھك.

• اللھم طيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.

• اللهم اجعله في ظل ظليل واجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لابي وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ ابي في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

• اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورًا وضياءً على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله.

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

دعاء للأم المتوفاة

1- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2- اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهـم إن كانت محسنًة فزد من حسناتها، وإن كان مسيئًة فتجاوز عن سيئاتها».

3- « اللهمّ إنّها أمتك، خرجت من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذّبها، وأن تثبّتها عند السّؤال، اللهمّ إنّها نَزَلت بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

5- « اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّتها على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنةً مطمئنّةً، ولقّنها حجّتها.

٦- اللهمّ اجعلها في بطن القبر مطمئنًّة، وعند قيام الأشهاد آمنًة، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

الدعاء للأخت المتوفاة

اللهمّ اجز أختي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم ارحم أختي يا ارحم الراحمين، وأكرمها يا أكرم الأكرمين. اللهمّ اجعل قبر أختي حبيبة قلبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ احم أختي تحت الأرض في قبرها، واسترها يوم العرض عليك يا رب العالمين.

اللهمّ اجعل أختي في بطن القبر مطمئنّة راضية مسرورة. اللهمّ احشر أختي مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

اللهمّ إنّ أختي هي أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، ماتت وهي تشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر لها إنّك أنت الغفّار. اللَّهُمَّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.



الدعاء للأخ المتوفى



اللهم ارزق أخي نعيمًا في الجنة لا يفنى، اللهم ارحم أخي وأره مقعده بالفردوس يا الله.

اللهم لا تجعل ذكر أخي منقطعًا وسخّر له الدعوات كل العمر.

اللهم ارحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره يارب آنس وحشتهم ونوّر قبورهم واغفر ذنوبهم اللهم ارحم أخي. اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مساكن تغفو به أعينهم.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير حساب، ولا سابق عذاب. اللهمّ اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعف عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.



اللهمّ أمّن أخي من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهم اعتق رقبته من النار. اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حرم نار جهنم على جسده.





أدعية للابن المتوفي

"اللهمّ أدخل ابني الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب".

"اللهمّ إنّه ابني فلذة كبدي وقطعةٌ مني؛ فاجعله من أهل اليمين، واجمعني به في جنّاتك جنات النعيم".

"اللهمّ أنزل ابني منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا".

"اللهمّ افسح لابني في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".

"اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابني ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال يا كريم يا رحيم".

"اللهمّ أكرم ابني برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين".اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود".

"اللهمّ احمِ ابني تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون؛ (يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم)".

"اللهمّ إنّ ابني قد أصبح اليوم ضيفك؛ وعهدك أنّك جوادٌ كريمٌ فأكرمه"."اللهمّ ارفع درجات ابني في عليين، واجعل الفردوس الأعلى مستقرّه يا ربّ العالمين".

الدعاء للأهل والأقارب المتوفين في العشر الأواخر من رمضان

الدعاء للابنة المتوفاة

اللهم اطعم صغيرتي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابها اللهم افسح لها قبرها وافتح لها باب تهب منه نسائم الجنة لا يسد ابدا

يارب عطر قبرها برائحة الجنة اللهم ارحم روحا رحلت ولم يكتف قلبي من حبها اللهم اجعلها في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام واجمعني بها في جنتك يوم نلقاك.

اللهم إنها كانت ممن يتلون كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار، فاكتبها في السفرة الكرام البررة يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقها بكل حرف حفظته من كتابك رحمة تهون بها عليها وحشة القبر، واجعل رفيقها في قبرها عملها الصالح يا رحيم.

اللهم إنا كانت تشهد ألا إله إلا أنت فارحمها من كل سوء، وأنر لها قبرها، ووسع لها فيه مد بصرها يا واسع يا عليم.

اللهم بارك لها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها وادخلها في جنات النعيم، اللهم إنها بين يديك لا حول لها ولا قوة وإنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم افرش لها قبرها من رياض الجنة، وثبتها عند السؤال، واجعل القرآن يثقل ميزان حسناتها يوم القيامة يا عظيم.

اللهم يمن كتابها ويسر حسابها واجعل الجنة هي دارها وقرارها، وثبت اقدامها على الصراط المستقيم.

اللهم أمنها من فزع يوم الحشر، ومن فتنة عذاب القبر، واجعلها من الذين تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم اجعلها في نور تام إلى يوم القيامة، واجعلها من أهل الجنان.اللهم اعف عنها واغفر لها وارحمها أنت مولاها فأدخلها جنات النعيم.

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