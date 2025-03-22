ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق مضى من رمضان ما مضى وكأنه يوم أو بعض يوم، اغتنم فيه من اغتنم، وضيع فيه من ضيع، ولم تبق سوى صحائف الأعمال، وهكذا تمضي الأيام الأيام الباقية منه، بل تمضي الشهور والسنون والعمر كله، بل الدنيا وما فيها ومن فيها، ولن يبقى سوى الحي الذي لا يموت (جل جلاله وتقدست أسماؤه)، فيا سعادة من اغتنم، ويا لحسرة من ضيع!



وقد قيل لسيدنا نوح (عليه السلام) وهو الذي عاش ألف سنة إلا خمسين عامًا مبلغًا عن رب العزة (عز وجل): يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ فقال كرجل بنى بيتًا جعل له بابين، دخل من باب، وخرج من الآخر، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما أنا في الدُّنيا إلَّا كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وترَكَها" (أخرجه الترمذي)، ويقول الحسن البصري: ما الدنيا إلا كسوقض امتلأ ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر.



وذكر وزير الأوقاف السابق أن الحق سبحانه يقول في شأن الحياة الدنيا: "إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " (يونس: 24).

وزير الأوقاف السابق يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان



وأضاف وزير الأوقاف السابق ل"فيتو" انه ها نحن في قلب العشر المباركات، عشر النفحات والرحمات، والتي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ"( القدر: 1-5 ).



وكان نبينا الكريم ( صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أي اجتهد غاية الاجتهاد في العبادة، تقول السيدة عائشة ( رضي الله عنها ): "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ" ( متفق عليه )، وحثنا ( صلى الله عليه وسلم) على تحري ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، يقول ( عليه الصلاة والسلام): "تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" ( متفق عليه ).



وفي هذه العشر يكون

ا- الاجتهاد في العبادة.

٢- تحقيق سنة الاعتكاف.

٣- الحرص على صلاتي القيام والتهجد.

٤- تحري ليلة القدر.

٥- إخراج أو الشروع في إخراج زكاة الفطر لمن لم يكن قد أخرجها فيما مضى من الشهر الكريم شهر الجود والكرم.

٦- مواصلة الإطعام وأعمال الخير، فإذا كان بعض الناس ينشطون في عمل الخير ولا سيما تجاه الفقراء والمساكين مع بداية الشهر الكريم، ثم تنفد طاقتهم أو تثبط همتهم في أواخره، ظنًا منهم أن ما قدموه للفقير قد أغناه.

فإننا نؤكد على أهمية مواصلة هذا العطاء، فمواصلة العبادة في هذا الشهر لا تعني مواصلة الصيام والقيام وقراءة القرآن فحسب، إنما تعني مواصلة جميع وجوه الخير، ولا سيما الإطعام والصدقات في هذه الأيام المباركة، والتي تستوجب منَّا جميعًا أعلى درجات البر والتكاتف والتراحم، مع تأكيدنا أن واجب الوقت هو الإنفاق في سبيل الله، بل سعة الإنفاق في سبيله (عز وجل).

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