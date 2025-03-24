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ثقافة وفنون

لام شمسية الحلقة 9، نيللي تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها وتبدأ رحلة العلاج

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 9، شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات مثيرة، حيث يقترح الطبيب المعالج للطفل يوسف عودته لمنزل زوجة ابيه "نيللي" أمينة خليل، حتى لا يشعر بكونه منبوذا منها بعد ما جرى بينه وبين ابنها "ياسين" من لعبة سيئة تعلمها من "وسام" محمد شاهين. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 9 

وضمن الأحداث، تتذكر نيللي ما جرى لها في طفولتها وأثر على حياتها وعلاقتها الزوجية، حيث تخبر طبيبتها أنها تذكرت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها مما جعلها لا تستطيع ممارسة حياتها الزوجية بأريحية وبشكل طبيعي، لتبدأ معها خطوات العلاج للتعافي من الآثار النفسية التي سببتها لها هذه الحادثة. 

وخلال الحلقة، يعود "طارق" أحمد السعدني لمنزل زوجته نيللي ويعتذر لها عما جرى منه من خيانة لها، واعدا إياها أنه سيبقى بجوارها وبجوار ابنيه يوسف وياسين، ويدور بينهما حديث حول ما تعرض له يوسف من تحرش على يد وسام، غير أنه لا يستوعب فكرة أن صديق عمره يفعل ذلك بابنه، إلا أن نيللي تخبره أنه مريض وليس طبيعيا ليدرك ذلك. 

وفي نهاية الحلقة وعن طريق الصدفة يلتقي وسام بيوسف في إحدى طرقات المدرسة ويحاول وسام وضع يده على كتف يوسف إلا أن الطفل يغضب ويزيح يده عنه ويهرب على الفور. 

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مسلسل لام شمسية الحلقة 9 أمينة خليل أحمد السعدني لام شمسيه مسلسل لام شمسيه

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