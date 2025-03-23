مسلسل لام شمسية الحلقة 8، لعبة سرية تكشف المستور والطبيب يؤكد تعرض يوسف للتحرش

مسلسل لام شمسية الحلقة 8، شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، أحداثا مثيرة، حيث تبدأ بمشاهدة "نيللي" أمينة خليل لـ"يوسف" وابنها "ياسين"، وهما يلعبان سويا لعبة سيئة في غرفتهم.

مسلسل لام شمسية الحلقة 8

وضمن الأحداث تذهب نيللي للأخصائية النفسية في مدرسة يوسف وتخبرها بما شاهدته، وهي منهارة، لتخبرها الأخصائية بضرورة الفصل بين الطفلين ويذهب يوسف لامة "هبة" أسيل عمران ويبقى "ياسين" بعيدا عنه، وضرورة عرض الطفلين على طبيب نفسي مختص.

لتفعل نيللي ذلك، وتخبر هبة والدة يوسف بما شاهدته لتدخل هبة في صدمة كبيرة، وعلى الفور تلجأ لطبيب نفسي مختص في التعامل مع الأطفال، والذي يبدأ أول جلسة مع يوسف للتعارف بينهم سويا ويطمئنه ويصاحبه كجزء من العلاج.

وفي الجلسة الثانية، يلعب الطبيب مع يوسف لعبة مشاعر ليكتشف أن يوسف محرج من لعبة سرية كان يلعبها مع أحد الأشخاص لكن دون أن يكشف عن هذا الشخص، ليتأكد لدى الطبيب تعرض يوسف للتحرش على يد هذا الشخص ويخبر والدته والتي تذهب على الفور بنيللي وأبو ابنها طارق وتحكي لهم ما حدث.

لتدخل هبة وطارق في صدمة نفسية كبيرة ولا يتمالكا دموعها، ويؤكدان لنيللي أنها كانت على صواب من البداية وهم لا يدرون شيئا، وتنتهي الحلقة على ذلك.

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