كنيسة العذراء وأبو سيفين في الإسكندرية تنظم مائدة إفطار المحبة (صور)

نظمت كنيسة العذراء وأبو سيفين فى عبد القادر بحرى غرب الإسكندرية، إفطار المحبة لعدد من الشخصيات العامة والسياسية وأهالي المنطقة، وهو إفطار تنظمه الكنيسة كل عام لأهالي منطقة عبدالقادر بمشاركة أقباط ومسلمين.

قال سبيرايوم بدري، راعي الكنيسة: اننا نحرص كل عام إقامة إفطار المحبة بكنيستنا لإخوتنا المجاورين للكنيسة وأهالي المنطقة، ويشاركنا النواب والشخصيات العامة والصحفية، لأننا جميعا أبناء هذا الوطن الواحد ولا نتأخر عن بعضنا البعض وهو إفطار محبة وتراب.

وأضاف محب شفيق، أحد المشاركين في الإفطار، إن حرص كنيسة عبدالقادر بحري على إقامة مائدة إفطار كل عام هو تأكيد للمحبة وتلاحمنا جميعا أبناء هذا الوطن فنحن نأكل من نفس الطعام والشراب ونتشارك في كل شيء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.