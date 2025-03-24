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محافظات

كنيسة العذراء وأبو سيفين في الإسكندرية تنظم مائدة إفطار المحبة (صور)

مائده المحبة بكنيسة
مائده المحبة بكنيسة عبدالقادر، فيتو

نظمت كنيسة العذراء وأبو سيفين فى عبد القادر بحرى غرب الإسكندرية، إفطار المحبة لعدد من الشخصيات العامة والسياسية وأهالي المنطقة، وهو إفطار تنظمه الكنيسة كل عام لأهالي منطقة عبدالقادر بمشاركة أقباط ومسلمين. 

قال سبيرايوم بدري، راعي الكنيسة: اننا نحرص كل عام إقامة إفطار المحبة بكنيستنا لإخوتنا المجاورين للكنيسة وأهالي المنطقة، ويشاركنا النواب والشخصيات العامة والصحفية، لأننا جميعا أبناء هذا الوطن الواحد ولا نتأخر عن بعضنا البعض وهو إفطار محبة وتراب. 

 

وأضاف محب شفيق،  أحد المشاركين في الإفطار، إن حرص كنيسة عبدالقادر بحري على إقامة مائدة إفطار كل عام هو تأكيد للمحبة وتلاحمنا جميعا أبناء هذا الوطن فنحن نأكل من نفس الطعام والشراب ونتشارك في كل شيء. 

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