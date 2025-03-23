الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سلوى خطاب: عمليات التجميل خلت البنات والستات في الشارع شبه بعض

سلوى خطاب، فيتو
سلوى خطاب، فيتو

كشفت الفنانة سلوى خطاب، عن رأيها في عمليات التجميل والهوس المتزايد بها، مؤكدة أن التشابه الكبير بين النساء لم يعد يقتصر على الفنانات فقط، بل أصبح منتشرا في الشارع أيضًا.

موقف سلوى خطاب من عمليات التجميل

وأوضحت سلوى خطاب، أنها ليست ضد عمليات التجميل، بدون تغيير في شكل البنات، قائلة: "ده مش شكلك ليه تغيري شكلك الحقيقي".

سلوى خطاب: البنات في الشارع بقت شبه بعضها

وعلقت سلوى خطاب، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على انتشار عمليات التجميل بين النجمات، قائلة: "الفنانات بس.. أنا حاسة إن كل البنات والستات في الشارع بقوا شبه بعض بسبب الفيلر والتجميل"، مشددة على أنها ليست ضد عمليات التجميل طالما أنها تستخدم لتعديل أشياء بسيطة، ولكنها لا تحب الهوس بها.

 

سلوى خطاب: عملت بوتوكس 

وأشارت سلوى خطاب، إلى أنها أجرت "البوتوكس" بشكل خفيف ولكنها قد تنسى تجديده لعامين أو أكثر، مؤكدة أن علامات التقدم في العمر بمثابة رحلة عمر ولا ترى داعيًا لإخفائها تمامًا، متابعة:"علامات الزمن دي جميلة.. طول ما الواحد عنده قبول يبقى خلاص".

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