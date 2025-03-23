رئيس جامعة المنصورة يُكرّم فريق الحفريات الفقارية لاكتشافه جنسا جديدا من الثدييات المفترسة

كرّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد أعضاء الفريق البحثي في مركز الحفريات الفقارية، الذين تمكنوا من اكتشاف وتسمية جنس جديد من الثدييات المفترسة التي عاشت في مصر قبل 30 مليون عام، وإعادة تسمية جنس آخر مكتشَف منذ 120 عامًا، برئاسة الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم، ورئيس فريق "سلام لاب" البحثي.

رئيس جامعة المنصورة يُكرّم فريق "مركز الحفريات الفقارية" لاكتشافه الأخير

حضر التكريم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أعضاء الفريق البحثي

كما حضر أعضاء الفريق البحثي، وهم: الدكتورة هبة الدسوقي، مديرة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والباحثة شروق الأشقر، المؤلفة الرئيسية للبحث، والباحث محمد أمين، والباحث حسام السقا، والباحثة ندى الغرباوي.

النجاحات تعكس قدرة علمائنا على المنافسة عالميًّا

ورحّب الدكتور شريف خاطر بأسرة مركز الحفريات الفقارية بقيادة الدكتور هشام سلام، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس قدرة علمائنا على المنافسة عالميًّا وإحداث تأثير حقيقي في المجتمع العلمي، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الاكتشافات العلمية عالميًّا، كما أشاد بالجهود المبذولة من قِبَل قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي.

البحث حقق تغطية إعلامية واسعة وغير مسبوقة عالميًّا،

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بتحقيق البحث المنشور في مجلة الحفريات الفقارية الدولية تغطية إعلامية واسعة وغير مسبوقة عالميًّا، وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة "تايلور وفرانسيس"، إحدى أكبر دور النشر الأكاديمية في العالم، وأشار إلى أن الجامعة ستواصل دعم باحثيها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في البحث العلمي.

توفير كافة سبل الدعم المادي واللوجستي لتعزيز العمل البحثي في مركز الحفريات الفقارية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر حِرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادي واللوجستي لتعزيز العمل البحثي في مركز الحفريات الفقارية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير سياسات البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي، في سبيل ترسيخ مكانة الجامعة الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على ريادة المركز كأول مركز متخصص في الحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، عبّر الدكتور هشام سلام عن فخره وسعادته البالغة بهذا التكريم من إدارة جامعة المنصورة، مشيرًا إلى مواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من الاكتشافات العلمية المتميزة في مجال الحفريات الفقارية، بما يعزز مكانة الجامعة عالميًّا في هذا المجال.

اكتشاف "باستيت" و"سخمت" تم خلال رحلة استكشافية لفريق "سلام لاب"

يُذكر أن اكتشاف "باستيت" و"سخمت" تم خلال رحلة استكشافية لفريق "سلام لاب" إلى منخفض الفيوم عام 2020، واستمر العمل على مدار خمس سنوات لاستكمال اكتشاف وتسمية جنس جديد من الثدييات المفترسة التي عاشت في مصر، وإعادة تسمية جنس آخر مكتشَف منذ 120 عامًا، وقد نُشر البحث في مجلة الحفريات الفقارية الدولية، كما نُشر إعلاميًا في 449 وسيلة إعلامية حول العالم، من بينها 106 روابط مباشرة إلى موقع "تايلور وفرانسيس" من كبرى وسائل الإعلام الدولية، وأسفر هذا الانتشار العالمي عن تحقيق البحث المركز السادس في قائمة أكثر الأبحاث تأثيرًا بين جميع المقالات العلمية المنشورة بواسطة "تايلور وفرانسيس" في عام 2025، كما احتل المركز الثالث عشر بين أعلى الأبحاث تأثيرًا في تاريخ مجلة الحفريات الفقارية، والمركز العاشر بين أعلى الأبحاث تأثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية في المجلة ذاتها، وبلغت درجة التأثير 849 نقطة، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي بالبحث.

مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة يُعد أول مركز متخصص في الحفريات الفقارية في الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة يُعد أول مركز متخصص في الحفريات الفقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية المختلفة، التي يرجع عمرها إلى مئات الملايين من السنين، ومنها حفريات السلاحف والديناصورات والقردة والحيتان والتماسيح والأسماك والقوارض، ومختلف الكائنات الفقارية، حيث يهتم المركز بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية.

كما أن المركز دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2024 لامتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة، ممثلةً في حفرية "توتسيتس"، التي تم تسميتها تكريمًا للملك توت عنخ آمون، بعد اكتشافها في صخور يعود عمرها إلى 41 مليون سنة في مصر

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