سلوى خطاب تكشف موقفها من الزواج بعد تعرضها للخيانة

علقت الفنانة سلوى خطاب، عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم على عدم تكرار التجربة، لأنها ترى أن الزواج ليس مجرد ارتباط، بل يحتاج إلى توافق فكري حقيقي بين الطرفين.

سلوى خطاب: مش عايز أتجوز

وقالت سلوى خطاب"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مش عايزة أتجوز لمجرد الجواز.. مفيش ست متخانتش، أنا تعرضت للخيانة".

سلوى خطاب: مريت بتجربة حب وزواج

ونوهت، بأنها مرت بتجربة حب وزواج، وكانت بينها وبين زوجها طريقة تفكير وأحلام مشتركة، لكنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى لمجرد كونه خطوة اجتماعية متوقعة، مضيفة: "أنا متعودة إن الراجل اللي معايا لازم يكون عنده فكر.. وفي وسط الزحمة والشغل، بنسى إن المفروض أتجوز".

هل انفصلت سلوى خطاب بسبب تعرضها للخيانة؟

ونوهت سلوى خطاب، بأن الانفصال لم يكن بسبب الخيانة، بل كان قرارًا لحماية العلاقة من الوصول إلى مرحلة الكره، متابعة: "كنا بنحب بعض جدًا، وقصة حبنا كانت كبيرة، لكن لما قررنا الانفصال، كان فيه نظرة احترام متبادلة.. كان إنسان نبيل ومثقف وعاشق للفن".

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