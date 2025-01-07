فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه "طلت الشتوية" (فيديو)

طرح المطرب فضل شاكر عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "طلت الشتوية".

أغنية "طلت الشتوية" أول أغاني فضل شاكر في العام الجديد، وهي من ألحانه، وكلمات أحمد ماضي، وتوزيع حسام الصعبي، وتقول كلماتها: "وطلت الشتوية/ وجابت معا غيوما

وطلت الشتوية"

"عم يلمعوا نجوما، يا حبيبي بعز الشتويي، يا ريتك يا حبيبي تجي وتطل عليي، كل الذكريات الحلوي بعدا على بالي، وإنت بعدك جوا قلبي وغايب عن عينيي، قلتلك ما تنساني اوعدني انك ترجع، سنيني بعدك برداني وقلبي عم يتوجع، مشتاقة عينيي تغفيها بعيونك، ع غيابك ما فيي عم بتعب من دونك"

بفضل شاكر، مغني لبناني، بدأ حياته الفنية مبكرًا في عُمرِ 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس أدّى العديد من الأغاني الأصلية. صدر له 11 ألبوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012، ولكنه عاد في العام 2018.

مسيرته الفنية

بدأ موهبة فضل الغناء في بلدته صيدا مبكرًا في عمرِه، في عُمرِ 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأفراح أدّى العديد من الأغاني الأصلية بالأساطيرِ العربية مثل أُمِّ كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب والعديد من المغنين المشهورينِ الآخرينِ من جيله أيضًا.

واستمر فضل في محاولة الوصول إلى الشهرة حتى عام (1998) حيث قام بوضع لحن أغنية 'متى حبيبي متى' وفي تلك الأثناء تعرّف فضل على إحدى شركات الإنتاج وهي شركة 'الخيول' التي تعاقدت معه لمدة 10 سنوات وساعده الموسيقار صلاح الشرنوبي' في ألبومه وانطلاقته الفنية ويعترف فضل له دومًا بفضله عليه، فغنّى فضل الأغنية بنفسه وكانت من الأغنيات التي ساهمت في بداية سطوع نجمه في عالم الغناء.

واستمر فضل بتقديم الأغنيات والألبومات بالتعاون مع نفس الشركة 'الخيول' وكان له ألبوم مع شركة أخرى هي (ماستر ميلودي) عام 2000، وفي عام 2001 مع شركة روتانا، وفي عام 2002 حيث حدث خلاف بين فضل ومدير الشركة وحاول فضل الانسحاب منها لأن مديرها كان يحاول عرقلة أعماله ولكنه لم ينجح.

وعام 2003 تعامل فضل مع شركة 'العامر' لإنتاج أغاني منفردة له كونه لا يستطيع إصدار ألبوم كامل بحكم عقده مع الخيول. ثم في نفس العام اتحدت شركة الخيول مع شركة 'روتانا' التي أصبح فضل تحت رعايتها.

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