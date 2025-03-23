محمد رمضان يضع شرطا غريبا للفوز بجائزة الـ100 ألف جنيه (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، عن شرط الفوز بـ 100 ألف جنيه في حلقته الجديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

فوز شخص بـ 100 ألف جنيه شرط اسمه “رمضان”

وقال محمد رمضان: "أول واحد هنقابله في الشارع اسمه رمضان هيكسب 100 ألف جنيه ونقول له مبروك".

محمد رمضان يفحص بطاقة الرقم القومي للفائز

وعثر الفنان محمد رمضان، في الشارع على شخص يدعى "رمضان" ليفوز معه بالجائزة المالية 100 ألف جنيه.

وتأكد محمد رمضان من صدق الشخص من خلال فحص بطاقة الرقم القومي، أمام أعين الناس بالشارع.



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