الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسكندرية تفوز بالمركز الأول والثالث بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

 

أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية  عن سعادة  وفخره بفوز مشروعين مقدمين من محافظة الإسكندرية في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات كبيرة الحجم.

الشيكولاتة بـ 130جنيهًا والسوداني بـ 50، إقبال على شراء حلوى العيد بطنطا (فيديو)

حريق يلتهم محتويات 3 طوابق فى عابدين

والذي أقيم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث حصدت محافظة الإسكندرية المركزين الأول والثالث عن مشروعات:(النقل المستدام، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلا من الغاز الطبيعي).

كما أكد محافظ الإسكندرية،أن الإسكندرية من المحافظات التي حرصت على المشاركة في المبادرة منذ بدايتها؛ وذلك نظرًا لتأثرها بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وثمن سيادته المجهود الكبير الذي بذله المشاركين في المبادرة من أبناء الإسكندرية ومنسق المبادرة بالمحافظة.

من الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروع تمثل كل محافظات الجمهورية، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

حريق يلتهم محتويات 3 طوابق فى عابدين

الجبهة الوطنية يعلن أمناء 8 محافظات، أبرزها سوهاج والقليوبية والسويس والبحيرة

محافظ البحيرة: خطة متكاملة وإجراءات مشددة لضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

منوعات

المزيد

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

"كل ريأكت بجنيه"، أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول (فيديو)

ما شروط الدعاء المستجاب؟ شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية