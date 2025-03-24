الإسكندرية تفوز بالمركز الأول والثالث بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن سعادة وفخره بفوز مشروعين مقدمين من محافظة الإسكندرية في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات كبيرة الحجم.

والذي أقيم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث حصدت محافظة الإسكندرية المركزين الأول والثالث عن مشروعات:(النقل المستدام، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلا من الغاز الطبيعي).

كما أكد محافظ الإسكندرية،أن الإسكندرية من المحافظات التي حرصت على المشاركة في المبادرة منذ بدايتها؛ وذلك نظرًا لتأثرها بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وثمن سيادته المجهود الكبير الذي بذله المشاركين في المبادرة من أبناء الإسكندرية ومنسق المبادرة بالمحافظة.

من الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروع تمثل كل محافظات الجمهورية، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا.

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