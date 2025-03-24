تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصحبة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، وذلك فور وصول الوزير إلى محافظة أسيوط.

تفقد أشرف صبحي والمحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمركز الطبي المزمع تنفيذه، والملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز التنمية منفلوط .

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

واستمع صبحي وأبو النصر لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب والتي شدد وزير الرياضة علي تنفيذها ونهوها وفقًا للمواصفات القياسية.

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

واكد الدكتور أشرف صبحي علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع للانتهاء منه في اسرع وقت ممكن.

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

وأشار وزير الرياضة إلى أنه في الفترة الأخيرة تم إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تطويرها علي أعلي مستوي بما يلبي ويحقق طموح شبابنا والأسرة المصرية.

وزير الرياضة: محمد صلاح قصة نجاح في الرياضة المصرية

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب "محمد صلاح" بمسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجهيزه بأحدث الإمكانيات، تكريمًا لنجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

حضر الافتتاح اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية نائبًا عن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه: قال وزير الشباب والرياضة"القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضة المصرية، والرياضة هي جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وفخامة الرئيس دائمًا ما يؤكد على أهمية تكريم النجوم المصريين الذين يشرفون مصر في المحافل العالمية، ومحمد صلاح هو أحد أبرز هؤلاء النجوم الذين أظهروا قدرة كبيرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل".

أشار وزير الشباب إلى أن القيادة السياسية تسعى بشكل مستمر لتوفير كل الدعم لأبناء مصر من الشباب والمواهب الرياضية، ومركز شباب محمد صلاح هو مثال حي لهذا الدعم، حيث تم تطوير المركز وفقًا لأحدث نظم المنشآت الرياضية، ونحن هنا اليوم لنقدم للشباب المصري بيئة مثالية لاحتراف الرياضة وتطوير مهاراتهم في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الرياضة أن افتتاح المركز يمثل تقديرًا للمساهمات الكبيرة التي قدمها النجم محمد صلاح للمنتخب الوطني، خاصة في ظل كونه نموذجًا يحتذى به للشباب المصري والعربي، موضحًا أن هذا المركز سيكون له دور بارز في دعم وتنمية المواهب الشابة وتوفير بيئة رياضية متميزة لأبناء المنطقة.

محمد صلاح هو فخر لمصر وللعالم العربي

وقال الدكتور أشرف صبحي: “محمد صلاح هو فخر لمصر وللعالم العربي، ومن أبرز قصص النجاح في الرياضة المصرية على المستوى العالمي، فهو نموذج يحتذى به للشباب المصري الطموح، وإنجازاته في كرة القدم مع نادي ليفربول والمنتخب الوطني جعلته مصدر إلهام للشباب المصري والعربي في جميع المجالات، ونحن فخورون بأننا نحتفل به من خلال هذا المشروع الذي يحمل اسمه”.

أضاف "صبحي": "مركز شباب محمد صلاح سيكون مركزًا رياضيًا نموذجيًا، يضم أحدث المرافق والمعدات الرياضية، ومركزًا لتطوير مهارات الشباب في الرياضة، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة رياضية متميزة في جميع أنحاء مصر".

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب: "رسالتنا اليوم هي تأكيد العزم على تطوير قدرات الشباب المصري في جميع المجالات، وخاصة الرياضة، ومحمد صلاح هو مثال حي على أن العمل الجاد والإصرار يمكن أن يحقق الإنجازات، ونحن نؤمن أن الشباب المصري قادر على تحقيق المزيد من التفوق في المستقبل".

وخلال كلمته، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف"، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون، حيث إن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة شاملة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة،، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية، وقد تم التعاون بفكر عصري والإستفادة من الخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لضمان تنفيذ المشروعات المشتركة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في رفع كفاءة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية وفقا لأحدث نظم المنشآت الرياضية، لافتًا أنه علي سبيل المثال تم إنشاء ملعب كرة قدم قانوني مدعما بمدرجات وغرف ملابس ودورات مياه حضارية، مع توفير الإضاءة الكاملة للمعلب الرياضي، فضلًا عن تقديم المركز للخدمات المتنوعة والمتكاملة لأهالي المنطقة ومنها قاعات مناسبات الأفراح والمسرح وتطوير الحدائق والمساحات الخضراء وغيرها.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة العربية للتصنيع مستمرة في تعزيز كافة الجهود من أجل تطوير جميع المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل وبدون تحميل ميزانية الدولة أي تكلفة مادية مع توفير كافة خدمات الصيانة وما بعد البيع بالاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة للشباب، كونهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية أن المحافظة تفخر بابنها البار، النجم العالمي محمد صلاح، الذي أصبح أيقونة للإصرار والعزيمة، ونموذجًا مُشرفًا يُحتذى به لشباب مصر والعالم أجمع. وأوضح أن نجاح محمد صلاح لم يكن صدفة، بل هو ثمرة اجتهاد وإرادة قوية، وهو ما يعكس الروح الحقيقية لشباب مصر القادر على تحقيق المستحيل.

وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح مركز شباب محمد صلاح اليوم يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير ليكون منصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصقلها، وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في بيئة متكاملة ومجهزة، مضيفًا أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتوفير المناخ المناسب لرعاية النشء والشباب، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء المستقبل.



ووجه محافظ الغربية خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر لهذا المشروع، ولجميع الجهات التي أسهمت في إنجازه بهذا الشكل المشرف،بما يحقق طموحات الشباب ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب الافتتاح تفقد وزير الشباب والرياضة واللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" معرف الحرف اليدوية للأندية الفتاة والمرأه والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية"، كما تفقد مشروع "ألف بنت ألف حلم" الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وأيضًا العروض الرياضية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

مركز شباب محمد صلاح

جدير بالذكر أن الأعمال المنفذة داخل مركز شباب محمد صلاح والذي يقع علي مساحة ٩١٠٠ متر، تشتمل على ملعب قانوني بنجيل صناعي على مساحة ٤٦٠٠ متر، مزود بالمدرجات تسع ١٠٠٠ متفرج، وتضم غرف خلع الملابس وغرفة حكام، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المبنى الخدمي والذي يضم قاعة مؤتمرات وصالة رياضية ومكتبة وغرفة حاسب آلي، ومنطقة أطفال.

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