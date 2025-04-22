هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

عيد الأضحى 2025، يتساءل بعض المسلمين عن عدد أيام عيد الأضحى المؤكدة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبالبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن عيدي الفطر والأضحى عدتهما يوم واحد لكن منهما، بالإضافة إلى أن عيد الأضحى يلحق به أيام التشريق.

فيتو تستعرض لكم الدليل من السنة النبوية خلال السطور التالية.

عدد أيام عيد الأضحى

عدد أيام عيد الأضحى

وقد جاء في حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أنس قال: “قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيرًا منهما يوم الفطر والأضحى”.

ففي هذا الحديث دليل على أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، ويلحق بالأضحى أيام التشريق لحديث: “يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام”. رواه الترمذي وصححه.

كم عدد أيام التشريق؟

قال الشوكاني: فيه دليل على أن بقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد. ا.هـ، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد الأضحى (النحر) جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر.

مظاهر الفرح في العيد

مظاهر الفرح في العيد

وقد جاءت الأحاديث الدالة على أن إظهار السرور والفرح مندوب في أيام العيد كلها، من هذه الأحاديث حديث عائشة في شأن الجاريتين اللتين كانتا تغنيان وتضربان بالدف في يوم العيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم.

ولا يختص يوم العيد بجواز الضرب على الدف بل يجوز في العرس بل يندب فيه، وكذا يباح الضرب به في كل سرور كالولادة وشفاء مريض وقدوم عزيز ونحو ذلك. جاء في مغني المحتاج: ويجوز دف لعُرس وختان وكذا غيرهما في الأصح... قال البغوي في شرح السنة يستحب في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف.

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