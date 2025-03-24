مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم بمحافظة أسيوط.

حادث تصادم فى أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع تروسيكل، بمدخل قرية صنبو، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثامين الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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