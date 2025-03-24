مصر تقود التحول الأخضر.. تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز منزلي.. 1500 وحدة بيوجاز و40 فرصة استثمارية جديدة لدعم الاستدامة

في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتصدر مصر قائمة الدول التي اتخذت خطوات جادة في هذا الاتجاه، من خلال تنفيذ مشروعات رائدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، وخلق فرص استثمارية واعدة.

فمن مشروعات البيوجاز التي تستغل المخلفات الزراعية والحيوانية لتوليد الطاقة، إلى مبادرات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية واستخدام الوقود البديل في الصناعة، تقدم مصر نموذجًا يحتذى به في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية.

هذه المشروعات لا تسهم فقط في حماية البيئة، بل تخلق أيضًا فرص عمل جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر في مجال العمل المناخي عالميًا.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت القاهرة فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حضر المؤتمر عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

مصر وتوجهها نحو الاقتصاد الأخضر

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مداخلة مسجلة لها، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل أحد أهم ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية الذكية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تعمل على تفعيل مفهوم "الانتقال الأخضر العادل"، والذي يركز على الاستثمار البيئي والمناخي، وقد تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي داخل الوزارة لتسهيل تلك الجهود، كما أطلقت الوزارة أول منصة إلكترونية تضم أكثر من 40 فرصة استثمارية في مجالات المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما يفتح آفاقًا جديدة للشباب والمستثمرين.

مشروعات رائدة في التحول الأخضر

وتحدثت وزيرة البيئة عن مجموعة من المشروعات التي تعكس توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، ومن بين هذه المشروعات، مشروع البيوجاز الذي يعتمد على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز منزلي، موضحة أن أكثر من 1500 وحدة بيوجاز تم إنشاؤها في المحافظات المختلفة، مما وفر أكثر من 108 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

كما أشادت بمبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت، والتي أسهمت في تقليل الاعتماد على الفحم وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات الزراعية من خلال الشباب، خاصة في المحافظات التي تكثر بها زراعة الأرز، لإنتاج الأسمدة والأعلاف.

وفيما يتعلق بإدارة المخلفات الإلكترونية، أشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في إنشاء منصات إلكترونية لجمع وإعادة تدوير هذه المخلفات، مما يحول تحدي التلوث إلى فرص اقتصادية واعدة.

الاستثمار في المحميات الطبيعية

وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة على أهمية الاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية. وأوضحت أنه تم تطوير 26 حزمة استثمارية تتيح فرصًا للشباب والقطاع الخاص لتقديم خدمات سياحية وبيئية داخل المحميات، كما أطلقت الوزارة أول قرار وزاري بشأن النُزل البيئية، التي توفر تجربة سياحية مستدامة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأشارت إلى أن بعض النُزل البيئية تم إنشاؤها بالفعل في مناطق مثل القاهرة والفيوم، مع خطط مستقبلية للتوسع في مناطق أخرى كالساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، حيث تجرى دراسات بيئية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي إطار مواجهة التغير المناخي، سلطت الوزيرة الضوء على الجهود الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، مشيرة إلى أن مصر تتبنى نهجًا استباقيًا في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تحويل التحديات المناخية إلى فرص استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة.

وأكدت فؤاد على أهمية دعم المزارعين الصغار من خلال استنباط محاصيل زراعية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يعزز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.

دعم مستمر للشباب ورواد الأعمال

ووجهت وزيرة البيئة رسالة تحفيزية للشباب الفائزين في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، داعية إياهم إلى تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، كما أكدت على تقديم الدعم الفني للمشروعات التي لم يحالفها الحظ في هذه الدورة، بهدف تطوير الأفكار وجعلها قابلة للتطبيق.

وأشادت الوزيرة بدور الشباب في قيادة مسيرة التحول الأخضر في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرات والمشروعات تعد نموذجًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية حقيقية.

وتعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا رائدًا في مجال التنمية المستدامة، حيث تسهم في تحقيق أهداف مصر المناخية والبيئية من خلال تعزيز الاستثمار الأخضر، وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

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