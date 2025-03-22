السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تشارك في "ساعة الأرض" للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة

ساعة الأرض
ساعة الأرض

تشارك محافظة الجيزة مساء اليوم السبت 22 مارس ولمدة ساعة واحدة، من الساعة 8,30 إلى 9,30 مساءً حسب التوقيت المحلي، في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بــ "ساعة الأرض"، الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة سنويًا، وتشارك فيه وزارة البيئة تحت شعار "أنا أشارك فى ساعة الأرض"، من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الرئيسية. 

واشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشاركة في ساعة الأرض تعد إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لظاهرة تغير المناخ، وجذب الانتباه لخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراته السلبية على كوكب الأرض وتسببه فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب، لضمان بيئة ومستقبل مستدام، وذلك في إطار التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة وحماية كوكب الأرض، عن طريق الحفاظ على الطاقة وتقليل الغازات الكربونية، كما تعد المشاركة في هذا الحدث رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
 

تخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية

وأشار محافظ الجيزة انه سيتم تخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الأساسية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة والمنشآت التابعة للمحافظة وغيرها لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم السبت. 
 

ودعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتباس الحراري الاجهزه الاليكترونيه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار ظاهرة تغير المناخ ظاهرة الاحتباس الحراري عادل النجار محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة توزع 35 طنًا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

الوشق المصري، معلومات عن المفترس الغامض الذي أرعب جنود الاحتلال

مديرية الزراعة بالجيزة: القرنبيط المطبوخ أقل تسببًا في الانتفاخ من النيء

وزارة البيئة تحتفل بساعة الأرض من خلال مبادرة "الغردقة خضراء"

حملة نظافة ليلية بشوارع كرداسة في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري

وزيرة البيئة: تنفيذ عدد من المشروعات البيئية ذات التأثير المباشر خلال الفترة القادمة

مصر تشارك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2025" تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض"

الأكثر قراءة

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

السيسي: الفن كان صناعة وتحول إلى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

هيئة الدواء تحذر من تفاعل أدوية البرد والصداع مع علاج منع جلطات الدم

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

أقوى رسائل السيسي لتعزيز دور الفن والإعلام فى تشكيل الشخصية المصرية والذوق العام |فيديو

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رددها الآن، 16 دعاء من السنة النبوية في ليلة القدر

مع الزاهدين.. سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي

ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

المزيد
الجريدة الرسمية