الجبهة الوطنية يعلن أمناء 8 محافظات، أبرزها سوهاج والقليوبية والسويس والبحيرة

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية الدفعة الثانية من تعيينات أمناء وأمناء تنظيم وأمناء مساعدين في المحافظات، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وشمل القرار 8 محافظات، هي سوهاج ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والقليوبية والسويس والبحيرة وبورسعيد.

واختار الحزب اللواء صلاح عقيل أمينا لمحافظة سوهاج، والنائب جابر الطويقي أمينا للتنظيم، ومحمد عبد المقصود أمينا لمحافظة البحر الأحمر، وشادي القرباوي أمينا للتنظيم، وفي مطروح تم اختيار د.أحمد عبدالله عيسى أمينا للمحافظة، والنائب سليمان عبد الرحيم أمينا للتنظيم، و5 أمناء مساعدين هم النائب فوزي مصيبع ود.سامح رجب عوض، وعبدالله إدريس هيبة، وأحمد حبون، وعوض العجني، كما تم اختيار فتحي رحومة أمينا للشباب.

أمناء المحافظات بحزب الجبهة الوطنية

وتم اختيار اللواء مسعد سكين أمينا لكفر الشيخ، واللواء أسعد الذكير أمينا للتنظيم، وأحمد عبد المعبود والعميد همام جودة أمينين مساعدين، وفي القليوبية تم اختيار المهندس مصطفى مجاهد أمينا للمحافظة والمهندس فتحي دسوقي أمينا للتنظيم ود.محمد إمام أمينا مساعدا، وفي السويس تم اختيار أحمد أمين حسين أمينا للمحافظة والقدري رسلان أمينا للتنظيم، وأعلن الحزب اختيار اللواء أشرف المقرحي أمينا لمحافظة البحيرة، ود.السيد سليمان باشا أمينا للتنظيم، وود.محمد نبيه مكرم أمينا مساعدا، واستقر الحزب على اختيار النائب الحسيني أبو قمر أمينا لمحافظة بورسعيد.



وقد صدرت تكليفات رئيس الحزب د.عاصم الجزار لأمناء المحافظات الجدد بضرورة سرعة استكمال تشكيلات هياكل المحافظات، وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بتعيينات المحافظات الثمانية والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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