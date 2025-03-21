الجمعة 21 مارس 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والاطلاع على اللائحة الأساسية للحزب. 

ووافق الدكتور عاصم الجزار على اختيار 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للأمانات وبدء عملها مباشرة على الأرض.

قيادات جديدة بحزب الجبهة 

وجاءت الاختيار كالتالي:

النائب أشرف أبو العلا، والنائب طارق السيد كأمين مساعدين في أمانة المجالس النيابية التي يشغل منصب أمينها النائب سليمان وهدان.

د.محمد علي يوسف، ومحمد فؤاد أبواليزيد، مصطفى متولي حسن، وأحمد محمد محمد زكي كأمناء مساعدين، ود. سارة السيد لاشين، وناجد سيد أحمد كأعضاء بهيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة التي يشغل منصب أمينها  المهندس محمد أمين الدخميسي.

أحمد ضيف الله، ووليد السعدني، وفؤاد حسب الله كأمناء مساعدين في أمانة الفلاحين التي يترأسها ممدوح حمادة أمينًا.

عمار عبدالحميد حامد، وسعيد سليمان حسين أمينين مساعدين بأمانة القبائل والعائلات المصرية التي يترأسها النائب فايز أبو حرب أمينا.

تشكيلات الأمانات المركزية

وأشار القصير إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال باقي تشكيلات الأمانات المركزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحزب لتعزيز هيكلته التنظيمية، موضحا أنه سيتم نشر التشكيلات الجديدة وإعلانها بشكل متتابع فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والفعالية في العمل داخل الأمانات المختلفة.

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