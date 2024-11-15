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هل يؤدي الشطب من البورصة لتراجع رأس المال السوقي؟.. خبيرة تطالب بقواعد أكثر صرامة للحد من الشطب.. حسام عيد: القيمة السوقية للشركات أقل من قيمتها العادلة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن من أهم أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية تتمثل في إجراءات الشطب الاختياري  لبعض الشركات، وهو ما  يعطي صورة سلبية عن الاقتصاد المصري.


وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قانون وقواعد أكثر صرامة  تطبق على الشركات التي ترغب بشطب أسهمها من البورصة، لكي تحافظ على حقوق المساهمين، حيث تعد عمليات الشطب الاختياري في بعض الأحيان من أساليب وطرق  التلاعب.

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

تجدر الإشارة إلى أنه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

 

القيمة السوقية للشركات أقل من قيمتها العادلة

 

قال حسام عيد خبير أسواق المال، انه عقب الإعلان عن صفقة الاستحواذ المقدمة من شركة ارلا فودز على شركة دومتي للصناعات الغذائيه  انعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء قطاع المواد الغذائية وعلى أداء سهم شركة دومتي للصناعات الغذائيه ودفعها نحو الصعود بنسبة 20% .


واضاف  أن هذا الأمر  يؤكد أن القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أقل بكثير من القيم العادلة لاغلبها، وان المستويات السعرية الحالية فرصة قوية لتحقيق أرباحا قياسية على الأموال المستثمرة.

 

الاقتصاد المصري جاذب لرؤوس الأموال بشكل كبير


وتابع،أن تزايد صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة يؤكد على أن الاقتصاد المصري جاذب لرؤوس الأموال بشكل كبير  وأنه قادر على تحقيق معدلات نمو كبيرة،وبشكل يضمن أيضا استدامة الأداء الإيجابي والصعود لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 


وتابع،إن الحديث عن الشطب الاختياري بعد تنفيذ صفقات  الاستحواذ والذي يعتبر من الإجراءات التي تتجه إليها الشركات المقيدة لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد في البورصة المصرية مثل التمويل منخفض التكلفة وسرعة التسعير والتقييم للشركات المدرجة.

 

 الالتزام بقواعد القيد والشطب والافصاح الدوري


واشار الى عدم قدرة بعض الشركات المدرجة التي تتجه إلى قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والافصاح الدوري عن القوائم المالية واي احداث جوهرية قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالافصاح والشفافية.

ضوابط التقدم بطلب الشطب الاختياري من البورصة 

 

واشار الى إنه سمحت هيئة الرقابة المالية للشركات المدرجة التقدم بطلب الشطب الاختياري وفقا لعدة ضوابط طبقا للمادة رقم 55 والمادة 55 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والمعمول بها اعتبارا من تاريخ 1/2/2014 وتعديلاتها، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الشطب الاختياري وتعديلاتها
وحفاظا على حقوق الأقلية فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المقيدة بجداول البورصة المصرية من القرارات الهامة جدا التي تهدف إلى حماية حقوق الأقلية بهيكل ملكية الشركات المدرجة في حالة الشطب الاختياري وايضا للحفاظ على أموالهم المستثمرة من منطلق أهمية دور الرقيب في تنظيم ورقابة طلبات الشطب الاختياري للشركات ومبررات طلب الشطب 
وإلزام هيئة الرقابة المالية الشركات التي ترغب في الشطب الاختياري بنشر تقرير الإفصاح عن مبررات طلب الشطب الاختياري قبل السير في إجراءات الشطب بدعوة الجمعية العمومية 
وايضا الاعلان عن القيمة العادلة وتقديم عرض شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري والراغبين في التخارج أو أعلى سعر اغلاق للسهم خلال تعاملات اخر شهراو متوسط اقفال اخر ثلاثة أشهر قبل أيضا دعوة الجمعية العمومية.

تجدر الاشارة الى أن هذه التعديلات أكثر حرصًا على حقوق المساهمين وحماية أموالهم والتي تهدف هيئة الرقابة المالية دائما إلى زيادة الشفافية والافصاح بسوق المال المصري والتي تعتبر من أحد اهم مقومات وقواعد التداول في البورصة المصرية.

الشطب الاختياري من البورصة ظاهرة تحتاج إلى دراسة

وقالت راندا حامد خبيرة أسواق المال، أن هناك العديد من الشركات الكبيرة التى لجأت للشطب الاختياري من البورصة وهى ظاهرة تحتاج إلى دراسة وبحث أسبابها ومعالجتها حتى لا نفقد المزيد من الشركات والذى يؤدي إلى ضعف كبير في السوق ولدينا أمثلة على تلك الشركات مثل سوديك، وابو عوف التى الغت فكرة الطرح في البورصة المصرية واتجهت للسوق الإماراتي.

 

واضافت،أنه  هناك اتجاه  السويدي للتخارج من السوق المصري، ولذلك يجب أن يبحث وزيرا المالية والاستثمار أسباب لجوء الشركات للخروج من السوق ووقف ذلك النزيف من خلال إجراءات تحفيزية كبيرة.

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