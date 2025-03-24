الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

تأجيل الحكم في دعاوى فيلم "الملحد" إلى 27 أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النطق بالحكم في دعاوى  فيلم "الملحد" بالسينمات إلى جلسة 27 أبريل المقبل،  تأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم.

الفيلم احدث جدلا واسعا في الوسط الفني 

كان  الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بأحد دعاوى فيلم الملحد  مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم "الملحد" بالسينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة.

وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. 

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