الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

تركيا تضرب المجر بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

تركيا والمجر
تركيا والمجر

فاز  منتخب تركيا على نظيره المجر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوشكاش ضمن مباراة الإياب في تصفيات الصعود والهبوط بدوري الأمم الأوروبية.

 

تركيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

وكان منتخب تركيا فاز ذهابا على المجر بنتيجة 3-1، ليتأهل المنتخب التركي إلى المستوى الأول في النسخة المقبلة لدوري الأمم الأوروبية، على حساب المجر 6-1 بمجموع المباراتين، فيما تراجع المجر إلى المستوى الثاني.

جاءت ثلاثية تركيا في شباك المجر عن طريق كل من: “هاكان تشالهان من ضربة جزاء وأردا جولر وعبد الكريم بردكجي في الدقائق 37 و39 و90”.

 

وجاء تأهل المنتخب التركي مستفيدًا من مشاركته في ملحق الصعود والهبوط، بعدما نال وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات هذا الموسم، في حين احتل منتخب المجر المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في القسم الأول.

تشكيل تركيا ضد المجر

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