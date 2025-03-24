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ضبط 2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

ضبط 2.25 طن من الرنجة
ضبط 2.25 طن من الرنجة الفاسدة بالغرببة

تمكنت مديرية التموين بـ محافظة الغربية من ضبط 2.25 طن من الرنجة الفاسدة قبل طرحها بالأسواق في كفر الزيات.

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جاء ذلك في إطار جهود مديرية التموين بالغربية لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، حيث وردت معلومات للمهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بـ الغربية، تفيد بقيام عدد من تجار الأسماك المدخنة "الرنجة" بتخزين كميات كبيرة من الرنجة غير المطابقة للمواصفات والمشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجات بمركز كفر الزيات، تمهيدًا لطرحها بالأسواق خلال عيد الفطر وشم النسيم.

 

 

وبناءً عليه، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالتنسيق مع الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط 450 صندوق رنجة داخل إحدى الثلاجات ومصنع بمركز كفر الزيات، بإجمالي وزن 2,250 كيلو جرام.

 

وأفاد تقرير الفحص الذي أعده الطب البيطري بأن المضبوطات تظهر عليها علامات فساد ظاهري، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بـ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط أي مخالفات، مشددًا على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين.

 


 

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