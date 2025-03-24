الإثنين 24 مارس 2025
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مدير التعليم العام يتابع مدارس إدارة المنزلة في الدقهلية

جولة مدير التعليم
جولة مدير التعليم العام بالمنزلة في الدقهلية، فيتو

أجري الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بمحافظة الدقهلية جولة  لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة المنزلة التعليمية برفقة مصطفي البليهي مدير إدارة التعليم الاعدادي بالمديرية، والدكتور طارق شعيب مدير مرحلة التعليم الاعدادي بالمديرية. 

جولة مدير التعليم العام بإدارة المنزلة 

وكان في استقبال مدير التعليم العام ممدوح أبو العز مدير إدارة المنزلة، وذلك تنفيذًا لتعليمات  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

 المدارس المستهدفة في جولة المنزلة 

حيث تابع مدارس: 
-المنزلة الثانوية بنات
-المنزلة الثانوية بنين
-الزهراء الابتدائية
-ام المؤمنين الإعدادية بنات 
-السودة الإعدادية بنات

إجراءات تتبع في انضباط المدارس 

واطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطالبات وأكد على ضرورة تسجيل الغياب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وقد أثنى  مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطالبات وهيئة التدريس.

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