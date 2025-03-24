الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع أحد مصابي حادث تصادم ميكروباص وتريلا على طريق جمصة بالدقهلية

جانب من الحادث بسيارة
جانب من الحادث بسيارة ميكروباص، فيتو

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 11 آخرين، بينهم أساتذة بإحدى الجامعات الخاصة، بإصابات متفرقة في الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تابعة للجامعة وأخرى نقل ثقيل تريللا، على  طريق جمصة الدولي أمام قرية رزقة ببلقاس في الدقهلية.


وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة الدولي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين من بينهم أساتذة جامعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أيمن شفيق عبد المجيد (46 سنة) متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، وكسر بالضلوع، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى.

كما نتج عن أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا آخرين، هم:

-الدكتور عبد الرازق عبد الهادي مصيلحي (58 سنة)، مدرس باطنة، بآلام في الظهر واشتباه كسر في الضلوع.
-عمرو محمد إبراهيم (40 سنة)، بإصابة في الساق اليسرى وكدمات وسحجات.
-محمد أحمد قاسم (45 سنة)، بكدمات متفرقة بالجسم.
-محمود عبد العزيز حسن (38 سنة)، سائق الميكروباص، بسحجات وكدمات.
-أحمد محمد أحمد (27 سنة)، مدرس مساعد بكلية التجارة بجامعة حورس، باشتباه كسر في القدم اليسرى.

-الدكتورة منى أحمد علي قطري (26 سنة)، معيدة بالجامعة، بجرح قطعي في الوجه.
-الدكتور أشرف حافظ رمضان (60 سنة)، أستاذ عظام بكلية العلاج الطبيعي، بإصابة في الرأس وسحجات متفرقة.
-الدكتور هيثم محمد بسيوني (45 سنة)، بجرح في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.
-الدكتور كريم إبراهيم سعفان (38 سنة)، وكيل جامعة خاصة وأستاذ عظام، بكدمة في الظهر واشتباه كسر في العمود الفقري.
-الدكتور أحمد ممدوح توفيق (33 سنة)، مدرس علاج طبيعي، باشتباه خلع في الكتف الأيسر.
-محمد صبحي شعبان (33 سنة)، سائق، بجرح قطعي في الشفاه السفلى واشتباه كسر في اليد اليسرى.
 

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق عملها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الجامعات الخاصة العلاج الطبى الميكروب المباحث الجنائي المباحث الجنائية العلاج الطبيعي جامعة خاصة بلقاس في الدقهلية طريق جمصة الدولي لعلاج الطبيعى مصرع شخص مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الوطنية تناقش عددا من القضايا الملحة

المسلماني يكرم رؤساء إذاعة القرآن الكريم السابقين في عيد ميلادها الحادي والستين

فرص لزيادة صادرات عسل النحل للأسواق الأوروبية والأمريكية بـ 11 مليون دولار

رابطة الطيارين تكرم وزير الطيران المدني في حفل إفطارها السنوي.. والحفني: نشكركم على المكانة العالمية من الكفاءة والتميز

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجم بيراميدز البديل المحتمل لـ زيزو في الزمالك

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

منوعات

المزيد

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

المزيد

خدمات

المزيد

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

معارك وغزوات، معركة البويب وانتقام المسلمين لهزيمة موقعة الجسر

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

المزيد
الجريدة الرسمية