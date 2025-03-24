مصرع أحد مصابي حادث تصادم ميكروباص وتريلا على طريق جمصة بالدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 11 آخرين، بينهم أساتذة بإحدى الجامعات الخاصة، بإصابات متفرقة في الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تابعة للجامعة وأخرى نقل ثقيل تريللا، على طريق جمصة الدولي أمام قرية رزقة ببلقاس في الدقهلية.



وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة الدولي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين من بينهم أساتذة جامعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أيمن شفيق عبد المجيد (46 سنة) متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، وكسر بالضلوع، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى.

كما نتج عن أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا آخرين، هم:

-الدكتور عبد الرازق عبد الهادي مصيلحي (58 سنة)، مدرس باطنة، بآلام في الظهر واشتباه كسر في الضلوع.

-عمرو محمد إبراهيم (40 سنة)، بإصابة في الساق اليسرى وكدمات وسحجات.

-محمد أحمد قاسم (45 سنة)، بكدمات متفرقة بالجسم.

-محمود عبد العزيز حسن (38 سنة)، سائق الميكروباص، بسحجات وكدمات.

-أحمد محمد أحمد (27 سنة)، مدرس مساعد بكلية التجارة بجامعة حورس، باشتباه كسر في القدم اليسرى.

-الدكتورة منى أحمد علي قطري (26 سنة)، معيدة بالجامعة، بجرح قطعي في الوجه.

-الدكتور أشرف حافظ رمضان (60 سنة)، أستاذ عظام بكلية العلاج الطبيعي، بإصابة في الرأس وسحجات متفرقة.

-الدكتور هيثم محمد بسيوني (45 سنة)، بجرح في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

-الدكتور كريم إبراهيم سعفان (38 سنة)، وكيل جامعة خاصة وأستاذ عظام، بكدمة في الظهر واشتباه كسر في العمود الفقري.

-الدكتور أحمد ممدوح توفيق (33 سنة)، مدرس علاج طبيعي، باشتباه خلع في الكتف الأيسر.

-محمد صبحي شعبان (33 سنة)، سائق، بجرح قطعي في الشفاه السفلى واشتباه كسر في اليد اليسرى.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق عملها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.