انقلاب سيارة تحمل جبنه رومي على طريق جمصة في الدقهلية (صور)

شهد طريق جمصة بمحافظة الدقهلية حادث انقلاب سيارة تحمل أقراص جبنة رومي أمام مرور جمصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة تحمل أقراص جبنة رومي أمام مرور جمصة.

وانتقلت قوة أمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تحمل أقراص جبنة رومي، بسبب انفجار في كاوتش السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، وقامت الأجهزة الأمنية ورجال المرور بتيسير حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.

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