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حوادث

حبس عاملين بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وحيازة سلاح في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس بحبس عاملين بتهمة استقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهار سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.


القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية بعين شمس


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما وتبين انهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.

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نيابة عين شمس وزارة الداخلية عين شمس قسم شرطة عين شمس

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