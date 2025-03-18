جولات ميدانية مكثفة لمدير تعليم الجيزة لضمان الانضباط المدرسي

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولات ميدانية موسعة لعدد من مدارس إدارات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق معايير الانضباط.



جولات ميدانية مفاجئة

رافق وكيل الوزارة خلال جولاته مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث تفقدوا مدارس البدرشين الثانوية الصناعية بنات، والبدرشين الإعدادية بنات، والحوامدية للتعليم الأساسي، وعرب الحوامدية، والمنوات الثانوية بنات، والمنوات الإعدادية بنات الابتدائية.



وأشاد عطية بمستوى الانضباط في بعض المدارس، خاصة مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات، حيث أثنى على حسن تشغيل المعامل والورش.

كما أشاد بجهود مديري مدارس الحوامدية للتعليم الأساسي والمنوات الثانوية بنات.



في المقابل، رصد وكيل الوزارة بعض المخالفات في مدارس أخرى، مثل تدني مستوى النظافة في مدرسة البدرشين الإعدادية بنات، وبعض المخالفات الإدارية في مدرسة المنوات الإعدادية بنات الابتدائية، حيث وجه بتشكيل لجنة لمراجعة أداء مدير المدرسة.



ووجه عطية عدة توجيهات وإرشادات لأولياء الأمور والطلاب والإدارات المدرسية، حيث أكد على أهمية متابعة أولياء الأمور لانتظام أبنائهم في الحضور، وحث الطلاب على الجد والمثابرة، وشدد على ضرورة تطبيق الإدارات المدرسية للتقييمات الدورية وضبط الحضور وتفعيل الأنشطة الصفية.



وأكد عطية أن الانضباط المدرسي مسؤولية جماعية، وأن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، مضيفا أن مستقبل أبنائنا مرهون بجودة تعليمهم، وأن المديرية لن تتهاون في ترسيخ بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتفوق.



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