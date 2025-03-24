الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

عاطل متهم بالشروع في قتل حارس عقار بالمطرية: دائم ازعاجي وطردي من المكان

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أدلى عاطل متهم بالشروع في قتل حارس عقار وطعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية

وقال المتهم: إن المجني عليه دائم إزعاجه وطرده من المكان الذي يقف فيه معترضا على شرب السجائر والتي اتهمه بأن بها مخدرات.

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة طلب المدني عليه منه الابتعاد من أمام العمارة التي يعمل بها قائلا له " روح اشرب مخدرات بعيد ده مكان محترم “ فرفض الأول الابتعاد فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام فيها الأخير بطعن الأول طعنات في الرأس”. 

إصابة حارس عقار بالمطرية 

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد باعتداء شاب على حارس عقار، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطٍ للمواد المخدرة واعتدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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