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حوادث

الطبيب المعالج لحارس عقار تعرض لاعتداء على يد عاطل: حالته لا تسمح بالكلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة المطرية إلى أقوال الطبيب المعالج لحارس عقار تعرض لاعتداء علي يد عاطل بمنطقة المطرية مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة. 

وقال الطبيب إن حالة المجني عليه خطيرة وموجود بالعناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ جراء الضرب بآلة حادة ولا تسمح حالته الصحية بالكلام

إصابة حارس عقار بالمطرية 

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد باعتداء شاب على حارس عقار، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطٍ للمواد المخدرة واعتدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية منطقة المطرية قسم شرطة المطرية

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