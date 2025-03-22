وزير الكهرباء: الدولة عازمة على التصدى لظاهرة سرقة التيار

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي، لمجريات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل.

جولات وزير الكهرباء الميدانية علي الشركات ومحطات التوليد

يأتي ذلك في في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لسير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما فى أيام العطلات الرسمية، وذلك لضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة على كافة الاستخدامات، وكذلك الإجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد التجاري والفنى.

تفقد الدكتور محمود عصمت منظومة تقديم الخدمات وسير العمل بها، وخفض الوقت لكل خدمة مقدمة وخطة العمل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى، والفقد التجارى، وظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الدعم والمتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة.

مواجهة التعدى على الكهرباء

وناقش الدكتور عصمت مع العاملين نماذج من نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية، بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة، وكذلك المتغيرات لتحسين جودة التغذية وتأثير ذلك على المشتركين ومواجهة التعدى على الكهرباء وأبرز الحالات التى تم ضبطها.

متابعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع

ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل على جميع المسارات لخفض معدلات الفقد وأن تكون كميات الطاقة المشتراة والمباعة والمقارنات لمعرفة الفقد والهدر دائما حاضرة امام العاملين فى الأقسام المعنية، وكذلك المرور والتفتيش ومتابعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، والمراجعة المستمرة لخطط الصيانة وتوقيتاتها المحددة للحد من الأعطال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما في ذلك قياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء وغيرها لخفض معدلات الأعطال وتحسين التغذية الكهربائية.

شدد الدكتور محمود عصمت على قيام الشركة بإعداد تقرير أسبوعي بالضبطيات وسرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة ومعدلات التحصيل والتوسع في تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، مضيفا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، موضحا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وعليها مسئولية كبيرة فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

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