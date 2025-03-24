زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر أن تكون الزيارة خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24 /4 /2025.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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