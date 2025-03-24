حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار في المخدرات

كان العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث القسم يفيد فيه، بتمكنه والرائد على باسل معاون أول القسم من القبض على 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات وبحوزتهم 25 لفافة لجوهر الكبتاجون المخدر و100 ألف قرص مخدر ومبلغ مالي.

وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وتولت النيابة التحقيق، وأمر المستشار أحمد عبدالحكيم، رئيس نيابة بولاق، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة للاتجار بها.

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