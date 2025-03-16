المشدد 3 سنوات لتاجر استروكس في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة "الاستروكس" بقصد الاتجار، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.



اتهام عاطل بالاتجار في الاستروكس



البداية كانت عندما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور معلومات تفيد بقيام المتهم عاطل ومقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من شارع نهيا بولاق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بالمنطقة بحوزته كمية من مخدر الاستروكس المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأصحاب الكيف والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وعقب الإجراءات تم ضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إحالة للنيابة للتحقيق معها، والتي أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها، وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها للسابق.

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