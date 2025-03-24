سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بـ 5.6 مليون جنيه 

أخبار الحوادث اليوم، مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط بالشرقية، حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها، سطو مسلح على فرع فوري بأبو النمرس ومصنع ذهب بالقطامية