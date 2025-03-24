سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بـ 5.6 مليون جنيه
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة
مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش.
وفي مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وفى مديرية أمن السويس؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسمي شرطة "فيصل، السويس" وبحوزتهما 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 5,6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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