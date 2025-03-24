تجديد حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم بالاتجار في المخدرات الأقراص المخدرة بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم السابق تورطه في قضايا أخرى، بالاتجار في المضبوطات، وترويجها بين المتعاطين، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وأن الأموال المضبوطة حصيلة تجارته المشبوهة.

القبض على تاجر مواد مخدرة

وكان ضباط مباحث الجيزة ألقوا القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين.

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