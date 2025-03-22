السبت 22 مارس 2025
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حوادث

حبس فتاة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس فتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين حيث ادعت قدرتها على حل مشاكلهم تحت مسمى "رد المطلقة وجلب الحبيب".

 

القبض على المتهمة بالأهرام

 تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة مقاولات، أفاد فيه بتعرضه للنصب من قِبَل صاحبة صفحة على الفيس بوك، حيث استولت منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم قدرتها على حل مشاكله العاطفية.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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النصب على المواطنين النيابة العامة أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام مديرية أمن الجيزة

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