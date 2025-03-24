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حوادث

حملة أمنية في كرداسة تضبط 563 قضية مخدرات وألعاب نارية

حملة أمنية فى كرداسة
حملة أمنية فى كرداسة تضبط 563 قضية مخدرات وألعاب نارية

وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والألعاب النارية غير المرخصة بمنطقة كرداسة.

 

حملة أمنية في كرداسة تضبط 563 قضية مخدرات وألعاب نارية

 

 وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 563 قضية متنوعة ضُبط خلالهم 585 متهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (قرابة 17كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – قرابة 32 كيلو جرام لمخدر البودر- أكثر من 28 كيلو جرام لمخدر الآيس كمية لمخدر الشادو – عدد من الأقراص مخدرة – 54 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات – 208 قطعة سلاح أبيض – 530 قطعة ألعاب نارية مختلفة).

 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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