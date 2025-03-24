وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والألعاب النارية غير المرخصة بمنطقة كرداسة.

حملة أمنية في كرداسة تضبط 563 قضية مخدرات وألعاب نارية

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 563 قضية متنوعة ضُبط خلالهم 585 متهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (قرابة 17كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – قرابة 32 كيلو جرام لمخدر البودر- أكثر من 28 كيلو جرام لمخدر الآيس كمية لمخدر الشادو – عدد من الأقراص مخدرة – 54 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات – 208 قطعة سلاح أبيض – 530 قطعة ألعاب نارية مختلفة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.