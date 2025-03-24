أول قرار من النيابة في حادث مصرع عامل سقط عليه سور فيلا بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل سقط عليه سور فيلا ما أسفر عن مصرعه بمدينة 6 أكتوبر، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع عامل سقط عليه سور فيلا

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن عاملا لقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوط سور فيلا عليه.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي استمعت لأقوال أسرة المتوفي وشهود العيان الذين أكدوا أن المتوفي لقي مصرعه أثر سقط سور عليه، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

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