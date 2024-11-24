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أخبار مصر

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني

مفتي داغستان يستقبل
مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى، فيتو

استقبل مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية أحمد حاج أفندي عبد اللاييف، في مقر الإدارة الدينية بداغستان، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر داغستان الدولي.

 وأكد المفتي أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون الديني والفكري بين الدول الإسلامية.

محاور التجديد الأربعة التي تعمل عليها وزارة الأوقاف المصرية

خلال اللقاء، تناول الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية محاور التجديد الأربعة التي تعمل عليها وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى دور المجلس في تحقيق هذه المحاور من خلال برامج فكرية ومبادرات تعليمية تستهدف ترسيخ القيم الوسطية ومواجهة الأفكار المتطرفة، مستعرضًا تجربة مصر في رعاية الطلاب الوافدين والدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري.

كما أشار الأمين العام إلى الجهود المبذولة للاحتفاء بالشخصيات البارزة من الجاليات المختلفة، مؤكدًا الدور الذي تلعبه هذه الشخصيات في إبراز التنوع الثقافي وتعميق الروابط بين الشعوب الإسلامية.

دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم قضايا الأمة الإسلامية

أشاد مفتي داغستان بدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم قضايا الأمة الإسلامية التي تؤكد روح التعاون بين المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز من روابط الأخوة الإسلامية، معربًا عن رغبته في الاستفادة من هذه التجربة في إدارة الشئون الدينية بداغستان.

اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التعليم والتدريب الديني.

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الأعلى للشئون الإسلامية الأوقاف الاوقاف المصرية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي وزارة الأوقاف مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية أحمد حاج أفندي عبد اللاييف داغستان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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