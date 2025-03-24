حملة أمنية في شبين الكوم تضبط 58 قضية مخدرات و21 قطعة سلاح ناري

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عدة حملا استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

حملة أمنية فى شبين الكوم تضبط 58 قضية مخدرات و21 سلاح نارى

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 58 قضية ضُبط خلالهم 113 متهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها أكثر من 24 كيلوجرام لمخدر الحشيش- أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس- عدد من الأقراص المخدرة - 21 سلاح نارى وعدد من الطلقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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