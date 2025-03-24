الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لسائق ميكروباص تعدى على راكب بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدي على أحد المواطنين بالشرقية وضبط السائق.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص تعدى على راكب بالشرقية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدي على أحد المواطنين بسبب خلاف على الأجرة بأحد المواقف بالشرقية.



وبالفحص تمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة وضبط قائدها سائق - مقيم بـدائـرة قســم شرطة أول العاشـر من رمضـان بالشرقية.

وبمواجهته اعترف بتعديه على أحد الركاب بالسب وتهديده باستخدام عصا خشبية دون حدوث ثمة إصابات في أثناء وجوده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، لرغبة سائق السيارة إنزال بعض الركاب منها وحجز المقعد الأخير لأحد أصدقائه، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة بداخل السيارة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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