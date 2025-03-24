الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لسائق ميكروباص تعدى على راكب بالشرقية

قوات الشرطة المصرية،
قوات الشرطة المصرية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدي على أحد المواطنين بالشرقية وضبط السائق.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص تعدى على راكب بالشرقية 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛  يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدي على أحد المواطنين بسبب خلاف على الأجرة بأحد المواقف بالشرقية.
 

وبالفحص تمكنت أجهزة الأمن من  تحديد السيارة وضبط قائدها سائق - مقيم بـدائـرة قســم شرطة أول العاشـر من رمضـان بالشرقية.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين في بنى سويف

 وبمواجهته اعترف بتعديه على أحد الركاب بالسب وتهديده باستخدام عصا خشبية دون حدوث ثمة إصابات في أثناء وجوده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، لرغبة سائق السيارة إنزال بعض الركاب منها وحجز المقعد الأخير لأحد أصدقائه، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة بداخل السيارة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية العاشر من رمضان العاشر من رمضان بالشرقية سيارة أجرة ميكروباص فيديو سائق ميكروباص قسم شرطة اول العاشر من رمضان قسم شرطة أول العاشر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط بالشرقية، حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها، سطو مسلح على فرع فوري بأبو النمرس ومصنع ذهب بالقطامية

تنفيذ 813 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية بأسوان

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

رادار المرور يلتقط 752 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه بطريقي المنصورة والسويس الصحراوي

القبض على ابن القنصل لتزوير محررات الأحوال المدنية وترويجها في الشرقية

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام بتروجت

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

أمن الجيزة يؤمن زيارة الفنان أحمد العوضي لأهالي إمبابة

منتهي الصلاحية الحلقة 10، محمد فراج في ورطة بسبب خسائره في تطبيق المراهنات

هيئة الدواء تحذر من 18 مستحضرا مغشوشا ومهربا في 2025

طقس دافئ على أغلب الأنحاء، اليوم بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

منوعات

المزيد

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الرزق والبركة في اليوم 24 من رمضان 2052

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أبو أيوب الأنصاري استضاف رسول الله في بيته

المزيد
الجريدة الرسمية