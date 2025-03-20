رسميا، إدراج الملاكمة في برنامج أولمبياد 2028 بلوس أنجلوس

الملاكمة، تقرر إدراج رياضة الملاكمة في برنامج أولمبياد 2028 بلوس أنجلوس، بعد نزاع طويل.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية وافق الأعضاء على اقتراح قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "يمكننا أن نتطلع لبطولة ملاكمة أولمبية رائعة في لوس أنجلوس".

وأدارت اللجنة الأولمبية الدولية بنفسها منافسات الملاكمة في طوكيو 2020 وباريس 2024 بسبب النزاع الطويل مع الاتحاد الدولي للملاكمة بشأن قضايا تشمل التحكيم والحوكمة والمالية وعلاقاته مع روسيا.

وفي البداية قامت اللجنة الأولمبية بإيقاف الاتحاد الدولي وبعدها أخرجته من الحركة الأولمبية في 2023.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الملاكمة ستتواجد في برنامج 2028 إذا وجد شريك جديد.

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي، بالاتحاد العالمي للملاكمة الذي تم تشكيله حديثا.

ويتعين على الاتحادات المحلية الحصول على عضوية الاتحاد العالمية للملاكمة لكي تكون مؤهلة للتأهل والمنافسة في لوس أنجلوس.

وقال كارل ستوس، من لجنة البرنامج باللجنة الأولمبية الدولية، إن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي تم تأسيسه في 2023، يضم الآن 88 عضوا، بما في ذلك دول كبيرة في الرياضة مثل الصين وتركيا.

وأضاف أن الاتحاد العالمي للملاكمة يمثل 69 في المئة من الملاكمين العالميين و73 في المائة من الفائز بميداليات في أولمبياد باريس 2024.

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