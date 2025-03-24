الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا مكاريوس يرسم كهنة جددا في إيبارشية المنيا

الانبا مكاريوس
الانبا مكاريوس

 

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة شلبي، بمشاركة عدد كبير من الآباء كهنة الكنيسة والإيبارشيات المجاورة.

رسامة كهنة

وخلال القداس، صلى نيافة الأنبا مكاريوس طقس تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة، حيث نالت اسم المكرسة براكسيا، كما تم قبول فتاتين جديدتين في مرحلة الابتداء للتكريس.

وفي سياق متصل، قام نيافة الأنبا مكاريوس بسيامة سبعة شمامسة كهنة جدد عقب صلاة الصلح، وهم:

القس توما (الشماس باسم سمير) للخدمة بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان بقرية عكاكا.
 


 

القس دميان (الشماس مرقس القمص دميان) للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بقرية صفط الخمار.
 


 

القس باخوميوس (الشماس بيشوي القمص بولس) للخدمة بمذبح القديس الأنبا أبرآم بقرية الشيخ خليل.
 


 

القس ميصائيل (الشماس بيشوي نزيه) للخدمة بمذبح القديسين قزمان ودميان بقرية الفواخر.
 


 

القس ثيؤفان (الشماس فليمون فيلبس) للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بقرية تلة.
 


 

القس جبرائيل (الشماس كيرلس وجيه) للخدمة بكنائس قريتي طوّه والشيخ نجيم.
 


 

القس نحميا (الشماس كيرلس جرجس) للخدمة بكنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية أبو جريد.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير البراموس بوادي النطرون، وفقًا للتقليد الكنسي المتبع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنبا مكاريوس كهنة جدد إيبارشية المنيا كهنة اسقف ايبارشية المنيا رسامة كهنة

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

منوعات

المزيد

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية