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رياضة

برشلونة ينتظر قرار مدرب أوروجواي قبل لقاء أوساسونا

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يحلم بانفراجة في أزمة الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، خلال التوقف الدولي الحالي.

 

ويأمل برشلونة أن يسمح مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، بعودة أراوخو مبكرا إلى برشلونة واستبعاده من المباراة المقبلة أمام بوليفيا بتصفيات المونديال.

ويعاني برشلونة من أزمة كبرى في الدفاع خلال المباراة المؤجلة أمام أوساسونا، الخميس المقبل، بالليجا، بسبب أن إريك جارسيا المدافع الوحيد الجاهز للعب.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعيش برشلونة إثارة في أزمة أراوخو حتى اللحظات الأخيرة، لأن اللاعب لن يعرف، حتى ظهر أو ربما حتى مساء الإثنين، إذا كان سيسافر مع زملائه في المنتخب الأوروجوياني إلى بوليفيا، أو سيتم استبعاده ويعود إلى برشلونة للمشاركة أمام أوساسونا.

وكان بيلسا استبعد اثنين من لاعبيه السبت الماضي، لكن لا يستبعد أن يقرر إبعاد لاعب آخر، خاصة وأنه استدعى 36 لاعبًا في القائمة.

وأشارت إلى أنه في الحصة التدريبية المغلقة التي أجراها بيلسا، أمس الأحد، اختبر تشكيلة لا تضم أي لاعب بدأ مباراة الأرجنتين، الخميس الماضي.

وأوضحت أنه إذا كان أراوخو لن سيشارك أساسيًا، فلا يوجد أي معنى لسفره إلى بوليفيا، خاصة مع حاجة ناديه لخدماته.

وذكرت أنه في حال لم يتم استبعاد أراوخو من مباراة بوليفيا، سيتعين على هانز فليك، مدرب برشلونة، إيجاد حلول بديلة في الدفاع خلال مباراة أوساسونا.

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