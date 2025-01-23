الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يمدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2031

أراوخو، فيتو
أراوخو، فيتو

قطع نادي برشلونة الإسباني، طريق مدافعه الأوروجواياني رونالدو أراوخو نحو الرحيل في يناير الجاري، عبر تمديد عقده لـ 6 مواسم مقبلة.

وكان الدولي الأوروجواياني قد ارتبط مؤخرا بالرحيل عن النادي الكتالوني، بعدما دخل في محادثات مكثفة للانتقال إلى يوفنتوس هذا الشتاء.

برشلونة يحتفظ بمدافعه أراوخو لمدة 6 مواسم

لكن برشلونة أقنع أراوخو بالبقاء، رغم مخاوفه من تهميش دوره تحت قيادة مدربه هانز فليك، وهو ما أكده في بيان رسمي اليوم الخميس.

وأوضح البارسا في بيانه أنه توصل لاتفاق مع أراوخو على تمديد تعاقده حتى 30 يونيو 2031.

وأشار إلى توقيع المدافع على عقده الجديد مساء اليوم، في حضور عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم خوان لابورتا رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو.

يذكر أن أراوخو انضم إلى برشلونة في صيف 2018، قادما من بوستون ريفر، ليلعب ضمن صفوف الرديف حتى تصعيده للفريق الأول في أكتوبر 2019.

وظهر صاحب الـ25 عاما في 154 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رونالد اراوخو برشلونة نادي برشلونة أراوخو يوفنتوس

مواد متعلقة

نجم برشلونة يكشف كواليس الشجار مع لاعبي بنفيكا عقب مباراة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا ويفوز 5-4 في مباراة مثيرة

عرض نجم ريال مدريد السابق على برشلونة

جيرونا وكومو في صراع على التعاقد مع مدافع برشلونة

ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت

منوعات

المزيد

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية