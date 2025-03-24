رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال هدفه الإجرام الدموي والحرب ضد الإنسانية

أصدر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بيانا بشأن ما حدث الليلة الماضية وفجر اليوم من القصف العشوائي للطيران الحربي المروحي لجيش الاحتلال الفاشي بشكل مباشر وعشوائي على خيام النازحين في مواصي خانيونس ورفح.

وقال إن سقوط وقوع عشرات الضحايا من المدنيين وتحويل الخيام إلى مقابر جماعية وقصف مجمع ناصر الطبي هو إجرام دموي وجريمة حرب ضد الإنسانية تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل.



وأضاف أن هذه المجازر تأتي في وقت يعزز فيه الاحتلال تحريضه على تهجير الفلسطينيين استحداث ادارة خاصة داخل حكومة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين والتصريحات المتطرفة تلك التي أدلى بها الحاخام زربيف من قلب مدينة رفح من داخل إحدى الآليات العسكرية الذي دعا علنا لقتل اهل غزة وتدميرها وتوسيع الاستيطان على حساب أرواح الفلسطينيين.

وأشار فتوح إلى أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال، بما في ذلك تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي والتي أكدت دعم واشنطن بكل الأسلحة لإسرائيل في حربها ضد غزة، تعتبر تحريضا مباشرا على استمرار المجازر والإبادة الجماعية وقتل الآلاف من النساء والأطفال هذه التصريحات تمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة أعمال القتل والتدمير ما يجعل الولايات المتحدة شريكا في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا.

وأدان فتوح موقف المجتمع الدولي الذي لا يزال صامتا أمام هذه الفظائع محملا إياه مسؤولية صمته الذي يشكل شهادة وفاة للإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدول بحماية المدنيين والتدخل فور وقوع إبادة جماعية وتطهير عرقي في أي مكان بالكرة الأرضية موضحا أن هذا الصمت يثبت تخاذل العالم عن تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني من آلة الإبادة الإسرائيلية.



وفي سياق آخر أدان رئيس المجلس بشدة تصريحات مبعوث الإدارة الأمريكية ويتكوف في الشرق الأوسط بحق مصر معتبرا إياها تطاولا غير مقبول وابتزاز رخيص، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تعكس إلا محاولات يائسة للضغط على مصر، التي طالما كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية وسياستها الثابتة في رفض جميع محاولات تصفية القضية أو المساس بحقوق شعبنا.



وأشاد فتوح بالدور المحوري لمصر في المنطقة، وخاصة في التصدي لجميع المؤامرات والمخططات التي تحاول إدارة ترامب وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تنفيذها لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وموقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، معتبرا أن هذا الموقف يشكل خطا أحمر في وجه المخططات التوسعية والإستعمارية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها.

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