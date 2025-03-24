الأهلي يرحب ببيع كريستو إلى الصفاقسى وينتظر عرضًا رسميًّا

أكد مصدر داخل النادي الأهلي ترحيب الجهاز الفني برحيل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسى التونسي بشكل نهائي نهاية الموسم إلى صفوفه.

وأكد المصدر انتظار وصول عرض رسمي لشراء اللاعب خاصة وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس لديه أزمة في رحيل اللاعب التونسي نظرا لعدم الحاجة إلى جهوده.

وعلمت فيتو أن كولر لا يمانع رحيل عمر الساعي لاعب الأهلي نهاية الموسم الحالي حتى ولو على سبيل الإعارة مؤكدا للمسؤلين في القلعة الحمراء ترحيبه بالأمر وعدم ممانعته رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

عمر الساعي

كما تدرس شركة القلعة الحمراء وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الاحتفال بإنجازات الأهلي في القرن الواحد والعشرين والتتويج بلقب الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية والقارية برصيد ٥٧ لقب محلي و٢٠ لقب قاري ولقب الأكثر مشاركة في مباريات مونديال الأندية بـ ٢٧ مباراه في الربع قرن الجديد، وذلك خلال الإعلان عن أسماء الشركات المنفذة لاستاد الأهلي منتصف الشهر القادم يوم الاحتفاء بمرور ١١٧ عام علي تأسيس النادي الأهلي.

كشف مصدر داخل الأهلي موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من اللحاق بمباراة الهلال السوداني المقبلة فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدا استمرار غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها وحرمته من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا.

طلب مارسيل كولر تقرير شامل عن استعدادات فريق الهلال السوداني لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يرغب السويسري في الوقوف على تفاصيل استعدادات بطل السودان للمباراة.

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر وتحديدا اون تايم سبورت 1.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

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