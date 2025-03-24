وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل ومصاب جراء إطلاق نار قرب حيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن شخص قتل وأصيب آخرفي إطلاق نار قرب حيفا.

هجوم بحيفا في إسرائيل

وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن مسلحا دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم، وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل منفذ الهجوم.

عملية إطلاق نار بمستوطنة إسرائيلية

وبحسب القناة 13، فإن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابات بالقرب من مستوطنة "يوكنعام" في شمال إسرائيل.

وأضافت أن منفذ العملية فتح النار في المكان قبل أن يصيب عددا من الإسرائيليين، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

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