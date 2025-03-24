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رياضة

مدرب الفراعنة السابق يقود المكسيك للتويج بأول ألقابه بدوري أمم الكونكاكاف

المكسيك وبنما
المكسيك وبنما

حقق منتخب المكسيك بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، فوزا مثيرا على بنما 2-1 في نهائي دوري أمم الكونكاكاف، ليتوج  بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه. 

ووقع راؤول خيمينيز، على ثنائية المكسيك، بينما سجل أدالبيرتو كاراسكيا هدف بنما الوحيد.

أهداف مباراة المكسيك وبنما

وافتتح خيمينيز التسجيل بالدقيقة الثامنة، لكن في الدقيقة (45+2)، تمكن كاراسكيا من إعادة الأمل للبنميين، وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء.


وفي الشوط الثاني، حصل المكسيك قبل نهاية المباراة على ركلة جزاء حولها خيمينيز إلى هدف بالدقيقة 90+2، ليمنح الفوز للمكسيك.

وبذلك، يتوج منتخب المكسيك بهذا اللقب للمرة الأولى بعدما استحوذ عليه على مدار الثلاث نسخ الماضية منتخب الولايات المتحدة، الذي سقط بنفس النتيجة أمام كندا في مباراة المركز الثالث.

 

جدير بالذكر أن  هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها أجيري مدرب منتخب مصر السابق قيادة المنتخب المكسيكي، حيث سبق وتولى تدريب الفريق في مونديال 2002 حين ودع "التري" البطولة من ثمن النهائي على يد الولايات المتحدة، ومرة أخرى قبل عام تقريبا من مونديال 2010 الذي سقط فيه أمام الأرجنتين في دور ال 16 أيضا.

 

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