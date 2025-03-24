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رياضة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن استعدادات الهلال السوداني لموقعة ربع نهائي دوري الأبطال

كولر
كولر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن استعدادات فريق الهلال السوداني لمواجهة الأهلي الأسبوع القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 ويرغب السويسري في الوقوف على تفاصيل استعدادات بطل السودان للمباراة. 

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

 

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

 

وتبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر وتحديدا اون تايم سبورت 1. 

 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين. 

ويأمل النادي الأهلي في الفوز على طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.  

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

 

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1ـ  إنبي: 3 نقاط 

2ـ طلائع الجيش: نقطة 

3ـ فاركو: نقطة 

4ـ الأهلي: بدون نقاط   

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